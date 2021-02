Coppia morta in montagna,raccolta fondi per sostenere figlia

(ANSA) - BRESCIA, 01 FEB - E' stata aperta in rete, sul sito GoFundMe, una raccolta fondi per aiutare la figlia di 5 anni della coppia milanese morta ieri pomeriggio durante un'escursione in montagna, sulla Presolana, in provincia di Brescia. "Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente, due vite spezzate all'improvviso senza un motivo, che lasciano un vuoto incolmabile. Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina" è stato scritto dagli amici di Valeria Coletta, 35 anni del marito Fabrizio Martino Marchi, 40 anni, caduti in un canalone per oltre duecento metri davanti agli occhi della figlioletta e di una coppia di amici. "Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia nel suo percorso di vita.

Servirà per aiutarla ad avere il miglior supporto per affrontare questa situazione ed un futuro migliore" viene spiegato. In cinque ore sono stati raccolti più di 10mila euro. (ANSA).