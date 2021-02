Azzolina, dove scuola riaperta contagi stabili ma attenzione

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "In queste ore si sta completando il rientro a scuola dei ragazzi delle superiori. Il primo ciclo, lo sapete, è sempre rimasto aperto, circa 5 milioni di studentesse e studenti non hanno mai lasciato le loro aule. Le scuole superiori hanno invece ripreso la didattica in presenza, gradualmente. E in queste settimane, dove si è aperto per primi, i contagi sono rimasti stabili. È un elemento che conforta, ma l'attenzione deve rimanere molto molto alta. La scuola va protetta anche fuori dalle aule. E questa è una responsabilità di tutti. Ricordiamocelo sempre". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina alla ripresa delle lezioni.

(ANSA).