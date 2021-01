Sci: Boccia, obiettivo riaprire in sicurezza entro il termine del Dpcm in vigore

L'obiettivo è quello di "provare a costruire un percorso condiviso che consenta la riapertura con la massima sicurezza entro il termine del Dpcm in vigore". Lo ha sottolineato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia in collegamento con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri nella riunione con le Regioni. Il ministro ha ricevuto le linee guida messe a punto dalle regioni assicurando che saranno trasmesse "formalmente nella giornata di oggi al Cts e al ministero della Salute chiedendo una nuova valutazione tecnico-scientifica con la massima celerità".