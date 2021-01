Neonata muore 9 giorni dopo il parto, 19 indagati

(ANSA) - AGRIGENTO, 26 GEN - Neonata muore 9 giorni dopo dal parto e 19, fra medici e paramedici degli ospedali di Agrigento e Taormina, ricevono quale atto dovuto un avviso di garanzia. Il fascicolo aperto dalla Procura - che sta per conferire l'incarico ad un collegio di medici che dovranno procedere all'autopsia - è per omicidio colposo. A formalizzare la denuncia dopo la tragedia sono stati i genitori, entrambi di Raffadali (Ag). La piccina è nata al "San Giovanni di Dio" l'11 gennaio scorso con un parto cesareo. Dopo il parto, pare che siano sopraggiunte delle complicazioni ed è stato dunque disposto il trasferimento della neonata all'ospedale di Taormina dove, in Terapia intensiva neonatale, è avvenuto il decesso.

La Procura ha deciso di nominare, per l'autopsia e l'esame della placenta, un anatomopatologo, uno specialista medico legale e un ginecologo dell'università di Palermo. (ANSA).