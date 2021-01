Sulle Dolomiti massimo pericolo valanghe

(ANSA) - VENEZIA, 24 GEN - Il pericolo di valanghe sull'arco delle Dolomiti resta 'Forte' (grado4), il livello massimo di pericolo. Secondo l'Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto) anche se l'attività valanghiva spontanea ha raggiunto il suo apice durante ieri, saranno comunque possibili ulteriori distacchi di grandi dimensioni che in singoli casi potranno raggiungere anche il fondovalle.

Da domani il pericolo di valanghe sarà in progressivo calo fino a 'Marcato' (grado 3) ma con il rinforzo del vento da Nord-ovest, in quota si formeranno nuovi depositi di neve ventata che saranno critici e il loro distacco sarà possibilegià con debole sovraccarico (anche un singolo sciatore). (ANSA).