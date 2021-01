Procida 2022: Amendola, grande responsabilità, lavorare sodo

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Dobbiamo festeggiare la comunità procidana per il titolo di Capitale Italiana della Cultura ma sarà una grande responsabilità per cui bisognerà lavorare sodo" ha detto il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, giunto oggi in visita a Procida (Napoli).

Amendola è sbarcato a Marina Grande con una nave di linea proveniente da Napoli; al porto è stato accolto dal sindaco Dino Ambrosino che lo sta accompagnando a Palazzo D'Avalos, l'ex carcere a Terra Murata che in questi giorni viene riaperto al pubblico. (ANSA).