Carceri: tensione a Varese, danneggiato impianto elettrico

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Momenti di tensione nel pomeriggio nel carcere di Varese dove alcuni detenuti hanno improvvisato una protesta, danneggiando anche l'impianto elettrico e lanciando oggetti dalle finestre. La situazione è poi rientrata mentre sono ancora in corso accertamenti sulle cause dei disordini che hanno comportato l'intervento di numerose pattuglie della Polizia penitenziaria.

Sul posto anche il provveditore agli Istituti penitenziari della Lombardia, Pietro Buffa. Gian Luigi Madonia, Segretario Regionale dell'USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria) commenta: "Ho notizia che nessuno si è ferito gravemente per fortuna e nessun detenuto è riuscito ad evadere".

La situazione è tornata sotto controllo alcune ore dopo.

(ANSA).