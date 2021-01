Vaccini: De Luca ad Arcuri, ci tuteleremo in ogni sede

"Invito il commissario Arcuri a procedere sulla base di una linea di equità e oggettività assoluta, a tutela dei nostri concittadini e nel rispetto di uno sforzo organizzativo enorme compiuto dalla Regione Campania, e che non può essere vanificato. Siamo pronti, in caso contrario, a tutelarci in ogni sede". Lo sottolinea il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla comunicazione che le forniture di vaccini prevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata.

"E' indispensabile garantire il completamento dei richiami per i primi vaccinati", aggiunge.