Coppia scomparsa a Bolzano, Ris analizzano macchie di sangue

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - Prosegue l'inchiesta sulla scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, i due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni, che vede indagato il loro figlio Benno. Sarà analizzata dai Ris una piccola traccia ematica, trovata ieri durante l'ispezione della vettura di famiglia, all'interno della portiera del conducente, come anche alcune gocce di sangue trovate durante la ricerche a tappeto sul ponte sull'Adige a Vadena.

In entrambi i casi dovrà essere stabilito se si tratta del dna di uno dei coniugi scomparsi. L'insegnante 30enne, indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere e tuttora a piede libero, aveva passato la notte da un amica in Bassa Atesina, a poca distanza da Vadena.

Il lavoro dei Ris oggi si concentrerà invece sull'appartamento della famiglia e su un altro appartamentino nella stessa palazzina, di proprietà di un'altra persona, ma di cui la famiglia Neumair aveva le chiavi. (ANSA).