Covid: il Papa si è vaccinato

Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid. Lo riferisce la stampa argentina, mentre la Santa Sede si limita a confermare che questa mattina è cominciata la vaccinazione in Vaticano, senza ulteriori particolari.

La rivelazione è stata fatta dal quototidiano La Nacion di Buenos Aires, la cui corrispondente a Roma, Elisabetta Piqué, citando "fonti vaticane", ha sostenuto che "come lui stesso aveva preannunciato, il Papa ha ricevuto oggi il vaccino contro il coronavirus in un settore dell'atrio dell'Aula Paolo VI, specialmente attrezzato per questo". La Direzione della Salute ed Igiene del Vaticano ha avviato oggi la campagna di vaccinazioni all'interno dello Stato, dopo aver ricevuto le prime dosi del vaccino dai laboratori Pfizer e BioNTech. Il pontefice ha quindi ricevuto oggi la prima dose, e hanno indicato le stesse fonti, fra 21 giorni riceverà la seconda.