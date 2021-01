Scuola: Zingaretti,nel Lazio riapriamo lunedì ma rischio c'è

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Stiamo spingendo per la campagna di tamponi prima della riapertura ma è un dato che a gennaio 2021 la curva dei contagi è ancora altissima, non c'è il tema di chi vuole aprire e chi no ma c'è il Covid e mandare fuori controllo la curva rischia di portare a chiusure totali. Tutti vogliamo tornare a scuola, non serve dividersi ma non amo la demagogia di chi dice che è tutto semplice. Lunedì riapriremo nel Lazio ma un margine di rischio c'è". Così Nicola Zingaretti a Sky. (ANSA).