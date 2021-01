Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche ancora senza esito

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - A esattamente una settimana dalla loro scomparsa non c'è ancora traccia di Peter Neumair e Laura Perselli. Le ricerche dei due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni oggi si sono concentrate sul corso dell'Adige fino alla diga di Mori, in Trentino.

I vigili del fuoco hanno effettuato le ricerche con l'ausilio di droni ed elicotteri della Guardia di Finanza e dell'esercito.

Della coppia però nessuna traccia.

L'ultimo accesso a Whatsapp, da parte di Laura Perselli, risale alle 18.46 di lunedì scomparsa e l'ultima cella agganciata dal telefonino è nei pressi di ponte Roma. Per questo motivo le ricerche si concentrano lungo le due sponde del fiume a valle del ponte. La coppia amava passeggiare, anche se resta il dubbio, visto l'ora della loro scomparsa e le temperature piuttosto rigide di sera. (ANSA).