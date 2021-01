Card. Parolin conferma Enoc al Bambino Gesù per altri 3 anni

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 11 GEN - Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, "in base ai poteri conferitegli da Sua Santità Papa Francesco", ha nominato Mariella Enoc presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per i prossimi 3 anni. Il mandato della presidente Enoc all'ospedale Bambino Gesù era già stato rinnovato una prima volta nel 2017. La presidente è in carica da febbraio 2015.

"La decisione della Santa Sede - dichiara Mariella Enoc - è un attestato di stima per il lavoro che l'Ospedale ha fatto in questi anni. Questo ci conforta e personalmente mi rende molto lieta. Stiamo vivendo tutti un grande momento di difficoltà legato alla pandemia, ma sono certa che riusciremo a superare anche questa sfida, inimmaginabile fino a qualche tempo fa.

Lavoreremo nei prossimi mesi per costruire un progetto strategico che possa guardare al futuro dell'ospedale, per continuare a garantire l'eccellenza delle cure e della ricerca scientifica". (ANSA).