Letizia Moratti, mi metto a servizio cittadini

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Ringrazio il presidente Attilio Fontana che mi ha proposto in maniera inaspettata un compito difficile e complesso in un momento particolarmente complesso": lo ha detto Letizia Moratti, nuovo vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, in conferenza stampa. "E' una responsabilità che ho deciso di prendermi - ha aggiunto - per mettermi al servizio dei cittadini della Lombardia".

A convincere Letizia Moratti ad accettare il nuovo ruolo è stata la "ferma" convinzione del governatore Attilio Fontana. E oltre a questo "il fatto di capire che - ha aggiunto la neovicepresidente - per mio carattere cerco di non sottrarmi alle sfide, anche se gravose, se penso di poter dare un contributo alla mia città o alla mia regione".

Al suo fianco Fontana ha sottolineato che "la nuova giunta a tutti gli effetti è operativa". (ANSA).