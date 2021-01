Si inclina un tetto per la neve vicino a un asilo nido

(ANSA) - TRIESTE, 07 GEN - "Non c'è alcuna emergenza in corso". Lo precisa all'ANSA il sindaco di Tarvisio (Udine) Renzo Zanette, in merito alla notizia dell'evacuazione di un asilo nido, minacciato dal tetto di un edificio adiacente, piegato dal peso della neve, come riporta una nota del Cnsas.

"Abbiamo ricevuto la segnalazione da parte della Cooperativa che gestisce la struttura e abbiamo attivato immediatamente la Protezione civile e il Soccorso Alpino per procedere con la bonifica. Si tratta di un'attività preventiva che richiede l'intervento di specialisti".

Secondo quanto si è appreso, alle 14.30 è stata fatta una richiesta al 112 della sala operativa regionale della Sores per poter gestire la situazione. "Voglio tranquillizzare tutti - ha ribadito il sindaco : non volendo sottovalutare alcun tipo di rischio, abbiamo sollecitato il Soccorso alpino per bonificare il tetto, così come gli esemplari volontari hanno fatto in questi giorni per altri edifici pubblici. I bambini non sono mai stati in pericolo". (ANSA).