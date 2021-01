Cani anti-Covid in un liceo a Bolzano,annusano le mascherine

(ANSA) - BOLZANO, 07 GEN - I cani anti-Covid hanno preso servizio questa mattina nel liceo scientifico di lingua tedesca a Bolzano. Nell'aula magna hanno annusato le mascherine degli studenti, depositate in vaschette di cartone. In caso di sospetto si accucciavano e lo studente volontariamente si sottoponeva al tampone.

Durante il primo giorno di servizio i cani hanno segnalato cinque casi sospetti. Per questi studenti il test rapido antigenico è risultato negativo.

Il coordinatore del progetto cani molecolare anti-Covid, Patrick Franzoni, ha evidenziato l'importanza di poter 'testare' un grande numero di studenti in poco tempo. Si tratta di cani molecolari 'esperti', già in servizio per la ricerca di esplosivo e droga. Si prevede di addestrare per questa procedura, in poche settimane, 18 cani di tutto l'Alto Adige.

(ANSA).