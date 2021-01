Arcuri, con ReiThera Italia cerca l'indipendenza sui vaccini

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Proviamo a raggiungere una qualche indipendenza anche nella dotazione dei vaccini". Lo ha sottolineato Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid durante la presentazione dei risultati della fase 1 della sperimentazione del vaccino ReiThera GRAd-CoV2 all'Istituto Spallanzani di Roma.

"Il Governo ha destinato risorse sufficienti a finanziare lo sviluppo successivo della sperimentazione di ReiThera", ha annunciato Arcuri, dicendosi poi "sicuro che si azzererà molto presto" la disparità fra Regioni nella somministrazione dei vaccini.

"Abbiamo un dovere - ha avvertito -: non tenere ferma una dose di vaccino neanche un minuto più di quello che serve. Se, come noi facciamo il tifo perché accada, anche altre case farmaceutiche riceveranno da Ema ed Aifa l'autorizzazione all'immissione in commercio come Pfizer e Biontech, riusciremo ad avere le dosi per vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno". (ANSA).