Valanga in Val Senales: sopralluogo degli inquirenti

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo, per il momento senza indagati, sulla valanga che ieri in val Senales ha ucciso l'ex presidente della banca Raiffeisen altoatesina Michael Gruener, 65 anni, e sua moglie Monika Gamper di 52 anni.

In mattina è stato effettuato un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'incidente e l'esatto punto di distacco della valanga. Solo in un secondo momento - apprende l'ANSA - sarà possibile stabilire se la slavina è stata causata da terzi oppure se si è trattato di un distacco spontaneo. (ANSA).