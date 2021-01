Genovese:aumentano denunce,altre 2 da pm

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Aumenta il numero delle ragazze che hanno denunciato Alberto Genovese, l'imprenditore del web finito in carcere il 6 novembre per aver stordito con un mix di droghe e per aver stuprato una 18enne ospite ad uno dei festini nel suo attico di lusso a Milano.

Da quanto si è saputo, infatti, oltre al caso degli abusi nei confronti della 18enne e alle altre tre denunce già note, altre due giovani hanno presentato denuncia in Procura e sono già state ascoltate nell'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Sarebbero, dunque, almeno sei in totale i presunti episodi di violenza sessuale e cessione di droga su cui inquirenti e investigatori stanno indagando, cercando anche riscontri ai racconti messi a verbale dalle ragazze che hanno sporto denunce nei giorni scorsi. (ANSA).