Botti: Gdf sequestra 1 Ton di fuochi

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Oltre 140.000 fuochi pirotecnici, del peso complessivo di 1 tonnellata, sono stati sequestrati dalla Gdf di Como. Gli interventi, condotti dai Baschi Verdi della Compagnia di Como, nei confronti di 2 esercizi commerciali di Como e Vertemate con Minoprio (Como) gestiti da cittadini di nazionalità cinese, si inseriscono nell'ambito delle attività di controllo del territorio intensificate in vista del Capodanno.

In particolare sono state rilevate numerose irregolarità nello stoccaggio dei giochi pirotecnici, stipati vicino a prodotti altamente infiammabili come accendini, ricariche di gas, bombolette spray, materiale combustibile, nonché nelle vicinanze dei quadri elettrici. Tra gli articoli sequestrati: petardi, magnum, mini ciccioli, bengala a pioggia, razzi bengala, rauti mitraglia e fontane molotov.

Al termine delle attività, i finanzieri hanno denunciato alla locale autorità giudiziaria i due titolari per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente nonché per violazioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. (ANSA).