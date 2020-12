Maltempo:nevica a Nord,800 mezzi 1200 tecnici Aspi in campo

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Proseguono le forti nevicate che dalla notte scorsa stanno interessando le regioni settentrionali. In queste ore i tratti maggiormente interessati sono quelli lombardi e, in particolare, la A1 tra Milano e Campegine e la A4 tra Milano e Brescia, dove dalle prime ore del mattino vige il divieto temporaneo di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t. Autostrade per l'Italia segnala disagi in corrispondenza di alcune uscite, a causa del mancato assorbimento lungo la viabilità esterna per le abbondanti nevicate, in particolare in corrispondenza di Piacenza Sud, Fiorenzuola e Fidenza in A1 e di Dalmine, Bergamo e Seriate in A4.

"Per far fronte alla situazione meteorologica - comunica Aspi -, Autostrade per l'Italia ha attivato la propria macchina operativa già dalla giornata di domenica, prevedendo l'impiego di circa 800 mezzi e circa 1200 risorse impegnate nelle operazioni antineve. Aperta da ieri la centrale operativa di Aspi dove una decina di tecnici monitorano costantemente la situazione maltempo.

Nelle prossime ore, prosegue la nota di Aspi "è attesa un'attenuazione delle condizioni meteo sul versante nord-ovest mentre è prevista una intensificazione delle nevicate sui tratti montani e pedemontani di Veneto e Friuli Venezia Giulia".

