Vax Day: prima vaccinata Puglia, grande traguardo per tutti

(ANSA) - BARI, 27 DIC - "Mi sento sollevata, fortunata, spero di essere di esempio per tutti davvero". A parlare è la dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari, la prima vaccinata al Covid in Puglia. "Evviva" è stata la sua prima parola. "E' solo questo che si può dire in questo momento - dice - È davvero un enorme traguardo, una vittoria per tutti noi e io spero che tutti alla fine riescano a comprendere cosa rappresenti questa giornata".

Della sua esperienza nel reparto di rianimazione Covid, la dottoressa Dalfino parla di "una realtà dolorosissima da tutti punti di vista: da medico perché mi sono sentita impotente di fronte ad una malattia che se conduce il paziente in rianimazione è una malattia che difficilmente si riesce a combattere; emotivamente coinvolta dalla solitudine di questi pazienti e dei loro familiari".

Con riferimento a chi esprime scetticismo, la dottoressa Dalfino dice che "per andare avanti noi dobbiamo fermarci da queste cose ed essere superiori a questi commenti. Io spero che alla fine si faccia una corretta informazione, solo così forse riusciamo a convincere le persone che forse bisogna ascoltare gli esperti e smetterla di fare i tuttologi e iniziare a pensare che questa è davvero la svolta".

Dopo Dalfino sono state vaccinate altre due donne, una infermiera e una dottoressa specializzanda del pronto soccorso.

