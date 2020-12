Allerta gialla per il maltempo oggi i sette regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Al Nord previsto bel tempo con clima molto freddo in mattinata, poi dal pomeriggio peggioramenti al Nordovest con neve in pianura. Al Centro bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso, venti freddi e gelate notturne. Al Sud tempo instabile, con precipitazioni a carattere sparso.