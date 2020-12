Covid: a Genova nuovi test rapidi, risultato in 3 minuti

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - La Asl 3 genovese sarà la prima azienda locale in Italia ad utilizzare dalle prossime settimane i nuovi tamponi antigenici ultrarapidi in grado di individuare la positività al covid in 3 minuti, rispetto ai 20 di quelli in uso adesso, con una affidabilità del 97-98%. I test sono prodotti dalla multinazionale coreana Seegene e sperimentati con successo all'ospedale San Martino di Genova. Lo hanno annunciato il governatore ligure Giovanni Toti, il responsabile del dipartimento di Igiene del S.Martino Giancarlo Icardi, il direttore di Asl 3 Luigi Bottaro, il responsabile Prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi e l'ad di Arrow Diagnostics, filiale italiana di Seegene, Gian Luigi Mascarino. Si tratta di un investimento diretto di Regione Liguria. "E' il test più veloce attualmente sul mercato e con un'alta affidabilità, in grado di monitorare la situazione della pandemia in tempo reale, se si pensa che i test attuali impiegano da 16 a 20 minuti per dare il risultato", commenta Bottaro. (ANSA).