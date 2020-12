Inchiesta nomine: Raggi assolta in appello

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta in appello nell'ambito del processo sull'inchiesta nomine.La decisione della corte è stata accolta con un applauso dalle persone presenti in aula. Raggi ha abbracciato il marito.

La Procura Generale aveva chiesto una condanna a dieci mesi per l'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. Raggi era stata assolta anche in primo grado (ANSA).