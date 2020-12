"Zaki libero", sit-in studenti davanti ambasciata a Roma

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Al grido "Free Patrick Zaki, non c'è cultura senza libertà" i ragazzi e le ragazze della Rete Degli Studenti Medi di Roma Centro si sono riuniti oggi pomeriggio sotto l'ambasciata culturale egiziana per protestare contro la sentenza del Tribunale del Cairo che ha sancito ieri altri 45 giorni di fermo per lo studente. "Dopo il triste caso di Giulio Regeni che ancora non ha conosciuto verità, ora tocca a Patrick Zaki subire le violazioni di diritti portate avanti dal governo egiziano - dicono gli studenti -. Siamo stufi di dover rivendicare ancora nel 2020 il rispetto dei diritti umani, non è bastato il caso Regeni per dimostrare quanto l'Egitto sia uno stato democratico solo in copertina".Gli studenti chiedono "l'immediata scarcerazione di Patrick e l'assunzione di un impegno concreto da parte del governo italiano nel porre fine a ingiustizie e violazioni di diritti.La verità e la tutela di Patrick e di Giulio e di molti altri vengono prima delle dinamiche politiche internazionali".(ANSA).