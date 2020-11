Picchia la moglie e i figli, arrestato a Parma

(ANSA) - PARMA, 26 NOV - Violenze fisiche e psicologiche continue verso la moglie ma anche verso i due figli, uno addirittura minorenne. Protagonista un 50enne residente a Parma ora finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ad intervenire sono stati i Carabinieri della Compagnia di Parma, coordinati dalla Procura.

L'indagine era partita poco più di un mese fa proprio dalla denuncia della moglie. La donna, agli inquirenti, aveva raccontano le continue vessazioni e violenze subite, accentuate anche dalla dipendenza da sostanze stupefacenti del marito. Il 50enne picchiava costantemente i familiari con bastoni e mazze da golf e li minacciava anche con un coltello che non esitava anche a mettere alla gola dei parenti nei momenti di ira.

La donna alla fine ha avuto la forza di fuggire da casa trovando un primo aiuto nel centro antiviolenza di Parma e infine la denuncia. Il gip, grazie anche a diverse testimonianze, ha disposto così la misura cautelare in carcere nei confronti dell'indagato. (ANSA).