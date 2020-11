Covid: rianimazione piena a Biella, paziente portato ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - Un paziente non Covid è stato portato in elicottero da Biella ad Aosta la notte scorsa per essere ricoverato nel reparto di rianimazione.

"Sembra che tante rianimazioni del Piemonte siano piene e allora questa notte è arrivato in elisoccorso un paziente non Covid. Da noi siamo stretti, ma qualche posto c'è ancora e quindi lo abbiamo accolto. Ci sono accordi di collaborazione reciproca tra tutte le rianimazioni", spiega il commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona.

L'elicottero partito da Biella è atterrato all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe verso le 23 di ieri e il paziente è stato ricoverato nell'ospedale regionale Umberto Parini del capoluogo valdostano. (ANSA).