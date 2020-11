Minacce a governatore sardo, secondo episodio in un mese

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - Alcune scritte minatorie contro il governatore della Sardegna, Christian Solinas, e l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, sono comparse stanotte sul muro di cinta della sede di rappresentanza della Giunta regionale, Villa Devoto, a Cagliari. A lettere cubitali è stato scritto: " A Foras sos Istanzos" ("fuori gli stranieri", in ligua sarda) e Solinas-Nieddu assassini". Sull'episodio sta indagando la Digos della Questura che sta acquisendo anche le immagini delle telecamere di sicurezza della struttura regionale per risalire ai responsabili. Si tratta della seconda intimidazione nei confronti di Solinas: ai primi di novembre, infatti, l'immagine di una forca con il nome del presidente era stata disegnata sul marciapiede del centralissimo Largo Carlo Felice a Cagliari.

E in una terza scritta, comparsa sempre su un muro, si legge "Solinas chiudi le frontiere" e anche stavolta è stata disegnata una forca. (ANSA).