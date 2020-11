Maltempo: albero Reggia Caserta abbatte un muro

(ANSA) - CASERTA, 23 NOV - Va avanti da due giorni il superlavoro dei Vigili del Fuoco nel Casertano per i danni causati dal forte vento. Quasi cento gli interventi effettuati soprattutto a Caserta, e nei comuni di Santa Maria Capua Vetere ed Aversa, per cartelli pubblicitari divelti, guaine pericolanti, tetti danneggiati ma soprattutto alberi pericolanti. E' caduto anche un albero di alto fusto nel bosco vecchio della Reggia di Caserta; il tronco si è abbattuto contro un muro di cinta in via dei Passionisti, causando danni rilevanti. (ANSA).