A Cremona l'offerta in chiesa si fa anche con carta credito

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Offerte in chiesa con bancomat o carta di credito. Si può a Cicognara, paese in provincia di Cremona, dove la Diocesi ha installato un bussolotto, una sorta di pos, per le offerte in cui si può scegliere se fare una donazione alla comunità, alle opere di carità o 'ai nostri preti', ovvero alla parrocchia, alla caritas o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Per ora è una sperimentazione ma potrebbe presto allargarsi.

I bussolotti saranno installati a spese non delle singole parrocchie ma della diocesi, Sul sito della Diocesi in un video don Andrea Spreafico spiega la "novità fra l'altro in linea con le disposizioni anticovid che chiedono di manovrare il meno possibile le banconote" e che mette le offerte "al riparo dai malintenzionati che frequentemente visitano le nostre chiese". (ANSA).