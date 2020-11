Piemonte, anche studenti Medicini in campo contro il Covid

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Anche gli studenti del sesto anno di Medicina scendono in campo, in Piemonte, nella lotta al Coronavirus. Sono circa 200 quelli che si sono resi disponibili, già da questa settimana, a svolgere un'esperienza di tirocinio per attività di supporto al contact tracing, alla sorveglianza e all'emergenza SARS-CoV-2. Non saranno a contatto con malati Covid, ma daranno comunque un importante sostegno all'attività di contenimento della pandemia.

"La proposta, preziosissima in questo periodo di grande emergenza, testimonia la vicinanza e la sensibilità dell'istituzione universitaria nei confronti di chi opera in prima linea contro questa pandemia. - afferma Carlo Picco, Commissario Asl Città di Torino - Ringrazio gli studenti che hanno dato la loro disponibilità e che, da martedì scorso, sono già operativi nelle sedi individuate, contribuendo attivamente alla lotta al coronavirus". (ANSA).