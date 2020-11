Lombardia:vertice maggioranza,'non si è parlato di rimpasto'

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "Non si è parlato di rimpasto": è quanto hanno dichiarato all'unisono i coordinatori lombardi di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia - Paolo Grimoldi, Massimiliano Salini e Daniela Santanché - al termine del vertice di maggioranza in Regione Lombardia.

All'incontro, che si è tenuto questo pomeriggio al venticinquesimo piano di Palazzo Pirelli ed è durato circa due ore e mezza, hanno partecipato anche i capigruppo del centrodestra e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.

Non era prevista invece la presenza del presidente della Regione Attilio Fontana, che in tarda mattinata ha tenuto una riunione con i sindaci dei capoluoghi di provincia per fare il punto settimanale sull'andamento dei contagi. Sempre questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato i consiglieri regionali leghisti, ma "per parlare esclusivamente di progetti e programmi", spiegano dalla Lega. (ANSA).