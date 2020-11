Covid: antagonisti protestano a Padova contro tagli sanità

(ANSA) - PADOVA, 13 NOV - Una settantina di esponenti dei centri sociali del Nordest oggi pomeriggio si è radunata sotto la sede di Azienda sanitaria Zero a Padova per protestare contro le politiche sanitare che hanno portato, secondo loro, al collasso delle strutture ospedaliere. I manifestanti guidati dal gruppo padovano del centro sociale Pedro hanno esposto uno striscione con su scritto "Tu ci ammali, tu ci curi".

Blindati da un cordone di sicurezza composto da una trentina di agenti in assetto antisommossa, un gruppo di ragazzi coperti con le tute bianche e mascherine ha tappezzato le vetrate dell'ente pubblico con manifesti e cartelloni. I manifestanti al microfono hanno affermato che il vero colpevole dell'emergenza attuale è il progressivo taglio alla sanità attuato anche in Veneto negli ultimi vent'anni.

Gli esponenti dei centri sociali hanno poi dato vita ad un corteo e si sono diretti all'ospedale attraversando le strade del centro e bloccando traffico e mezzi pubblici. Nessuno scontro o tensione con la polizia. (ANSA).