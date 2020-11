Incendio bar Padova: identificato autore, è clochard 55enne

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - È un 55enne clochard di origini calabresi l'uomo che la notte tra lunedì e martedì ha incendiato tre bar in centro a Padova. Nei suoi confronti è stato disposto il Daspo urbano. Il presunto colpevole è stato arrestato dalla polizia dopo aver esaminato le immagini di video sorveglianza del Comune e telecamere private e dopo aver appreso notizie da informatori della polizia in città. Si tratta di un 55enne già segnalato per reati contro il patrimonio (furto, truffa), in materia di stupefacenti, di armi e di giochi e scommesse illegali. A lui si è risaliti dopo aver effettuato una ricerca sui vari clochard frequentatori della zona centro. L'indiziato è stato riconosciuto con certezza grazie ai suoi connotati fisici ed ai capi di abbigliamento indossati quando è stato arrestato, gli stessi che aveva quando è stato ripreso dalle videocamere la notte tra lunedì e martedì. (ANSA).