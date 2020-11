Covid, chiusi i Musei Vaticani e le Ville Pontificie

"In coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane per far fronte alla situazione sanitaria, da domani, 5 novembre 2020, in via precauzionale, e fino al 3 dicembre 2020, resteranno chiusi al pubblico i Musei Vaticani, il Museo delle Ville Pontificie e l'Ufficio Scavi". Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede.