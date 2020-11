Rapina e sparatoria nel Nuorese,bottino da oltre 50mila euro

(ANSA) - NUORO, 02 NOV - Ammonta a oltre 50mila euro il bottino della rapina all'ufficio postale di Fonni (Nuoro) sabato mattina, in cui è rimasta ferita la carabiniera veneta di 25 anni Ylenia Crivellaro, colpita la polpaccio, dimessa dall'ospedale San Francesco di Nuoro con 20 giorni di prognosi.

Lo rivela la Nuova Sardegna e la notizia è stata confermata confermata all'ANSA dagli investigatori.

Intanto è caccia all'uomo in tutto il Nuorese. Le indagini dei militari continuano a tutto campo. Al setaccio i filmati di videosorveglianza dell'interno e dell'esterno dell'ufficio postale di via Mannironi, mentre i Ris preseguono negli accertamenti su eventuali tracce lasciate all'interno dell'auto dell'impiegata, utilizzata per la fuga e abbandonata in campagna a qualche chilometro dal paese.

Ormai certa la ricostruzione dei fatti: i tre rapinatori col volto coperto da un passamontagna, hanno agito all'apertura dell'ufficio alle 8 del mattino di sabato 31 ottobre, dopo avere atteso l'arrivo del direttore e dei dipendenti. Uno dei malviventi ha puntato un fucile contro gli impiegati per farsi consegnare i soldi mentre gli altri complici avevano delle borse da riempire con i contanti. Una volta preso il bottino e chiuso in bagno i dipendenti, proprio mentre stavano uscendo dal locale si sono imbattuti nell'auto dei Carabinieri guidata dalla giovane militare e che effettuava un giro di perlustrazione.

Attimi concitati nei quali uno dei banditi ha aperto il fuoco sparando cinque colpi di fucile contro lo sportello dell'autista della Jeep ferendo la 25enne, mentre il collega seduto nel lato del passeggero è rimasto illeso. (ANSA).