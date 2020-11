Etruria: giudice in isolamento, salta udienza

(ANSA) - AREZZO, 02 NOV - Giudice in isolamento volontario, salta l'udienza del processo sul crac di Banca Etruria relativo al filone di indagine sul falso in prospetto che vede imputati l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex dg Luca Bronchi e il dirigente Davide Canestri. Il giudice, Stefano Cascone, ha fatto sapere di essere in isolamento volontario perchè venuto a contatto con un collega risultato positivo.

Per i due giudici non c'è un un provvedimento di quarantena, solo una scelta prudenziale da parte loro. Il calendario delle loro udienze andrà dunque rielaborato. (ANSA).