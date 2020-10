Covid: Fedriga, preoccupato per tenuta sociale Paese

(ANSA) - TRIESTE, 27 OTT - "Sono preoccupato per la tenuta sociale del Paese. Se non ci muoviamo insieme rischiamo di non arrivare a nessun risultato": lo ha affermato il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga stamani, a Trieste, in videoconferenza dalla sede della giunta regionale in videocollegamento con sindaci dei comuni capoluogo della Fvg e il presidente Anci Favot sull'ultimo Dpcm.

"Sto vedendo una tensione enorme - ha proseguito Fedriga - e tutte le istituzioni condannano chi inserisce all'interno di manifestazioni pacifiche arrecando danni enormi, ed è pacifico che certi soggetti vadano isolati. Qui non c'è qualcuno che vince o che perde ma il rischio è che si perda tutti la battaglia contro il virus". (ANSA).