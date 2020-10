Primo pronto soccorso "only Covid" a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Da domani il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari sarà dedicato solo ai pazienti affetti da Coronavirus. Lo conferma all'ANSA, il direttore sanitario, Sergio Marracini che sta predisponendo la delibera per il trasferimento di cinque medici e del personale infermieristico all'ospedale Marino. Da domani infatti tutti i pazienti che necessitano di pronto soccorso ma non sono affetti da coronavirus andranno al Marino. Al Santissima Trinità, invece, andranno i pazienti già sottoposti a tampone che sono risultati positivi al Covid-19. La decisione è stata presa, probabilmente, anche per evitare la congestione di ambulanze che si è registrata nei giorni scorsi davanti al pronto soccorso del covid hospital di Cagliari e anche per facilitare i vari interventi. (ANSA).