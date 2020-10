Fontana, coprifuoco soluzione migliore per colpo a contagio

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - "Cercare di dare un colpo a una delle cause del contagio che è ripartito e che risiede negli assembramenti, nelle movide, nelle feste, negli incontri in pubblico, nelle piazze, cose che purtroppo non si riescono a controllare perchè non riusciamo ad avere un numero sufficienti di polizia, di agenti e credo che la soluzione migliore possa essere questa, tanto è vero che è stata presa in altri paesi": così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato su rete4 cosa ha portato la Regione e i Comuni a chiedere il coprifuoco al Governo.

Fontana ha spiegato che la decisione è legata alle proiezioni realizzate da alcuni esperti che "ci inducono a essere molto cauti, ad avere timore che entro 15 giorni si possa verificare una situazione che non sarebbe ancora da collasso ma che sarebbe sicuramente impegnativa. Credo sia inutile aspettare che si verifichi una situazione del genere per mettere in essere le misure che possono essere ritenute utili". (ANSA).