Scontro frontale tra auto nel Barese, morti 17enne e 20enne

(ANSA) - BARI, 07 OTT - Sono una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 20 anni le vittime di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Statale 96 tra Altamura e Gravina, all'altezza dell'ospedale della Murgia. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata frontalmente con un Suv. Nell'impatto l'auto con a bordo le due vittime, la 17enne di Altamura e il 20enne di Gravina in Puglia, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale di Altamura, i Vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Ferito anche il conducente del Suv che è stato portato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

(ANSA).