Covid: sposi positivi nel Tarantino

Una coppia di Grottaglie (Taranto) che si è sposata qualche giorno fa, in un matrimonio nella vicina Ginosa con oltre cento invitati, è risultata positiva al Coronavirus. La donna ha avvertito sintomi febbrili dopo una seconda festa con amici e si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto, risultando poi positiva al tampone. Il marito è risultato positivo ieri ed è asintomatico. La coppia, secondo quanto si apprende da fonti dell'Asl, sta osservando l'isolamento sotto sorveglianza sanitaria nel proprio domicilio. Secondo i parametri del 'contact tracing', il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl è tenuto a rintracciare i contatti stretti del soggetto positivo solo fino a 48 ore prima. Il matrimonio, negli ultimi giorni della scorsa settimana, non rientra quindi nei giorni di 'contact tracing', ma data la particolare situazione l'Asl invita chi ha partecipato alla cerimonia, e dovesse avvertire sintomi, a rivolgersi al medico di famiglia comunicando la presenza al matrimonio: il Dipartimento di Prevenzione li prenderà in carico.

Oggi intanto a Taranto si è svolta una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Demetrio Martino, con le istituzionali locali, le forze dell'ordine e rappresentanti dell'Asl, per fare il punto sulla situazione e coordinare le azioni di contrasto al Coronavirus. Dopo il caso dei 18 studenti della stessa classe contagiati all'istituto superiore Maria Pia, oggi si registra un caso tra gli alunni dell'istituto industriale Pacinotti, dove è stata disposta la sanificazione: i compagni di classe e i contatti stretti dello studente sono in isolamento e domani saranno effettuati i tamponi.