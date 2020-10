Coronavirus: Veneto; 10 mila in isolamento, 189 nuovi casi

(ANSA) - VENEZIA, 06 OTT - Tocca quota 10 mila il numero di persone poste in isolamento fiduciario in Veneto per il Coronavirus. Il dato emerge dal nuovo Bollettino regionale, che segnala 189 nuovi casi, che portano il totale a 29.043.

Degli isolati, 2.877 sono positivi e di essi 190 sono sintomatici. Gli attuali positivi al Coronavirus sono 4.526, 125 in più rispetto a ieri. Sono 4 le nuove vittime, con il totale a 2.198.

Sale il numero di ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, che sono 275 (+20), di cui 208 (+26) sono positivi.

Diminuisce invece la pressione sulle terapie intensive, con 26 ricoverati (-3) di cui 15 (-5) sono positivi. (ANSA).