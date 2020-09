Incastrata con bici in motrice trattore, bimba gravissima

(ANSA) - PIATEDA (SONDRIO), 28 SET - Una bambina di 7 anni è stata ricoverata in ospedale nel tardo pomeriggio di oggi in gravi condizioni per un incidente stradale, avvenuto in Valtellina. La bimba, in sella alla sua bicicletta, è uscita dal cancello della sua abitazione in via Centrale Venina a Piateda (Sondrio), dove abita da pochi mesi con la famiglia originaria del capoluogo valtellinese, e non si è accorta che, in quel momento, stava sopraggiungendo lungo la strada un grosso trattore, condotto da un giovane agricoltore del paese della Valtellina. La piccola si è infilata, con la bici, fra la motrice e l'imballatrice del fieno agganciata nella parte posteriore. Ha riportato diversi traumi, anche alle gambe.

Sul posto è giunta l'ambulanza, e poi, una volta stabilizzata dal personale sanitario, è stata caricata su un elicottero che l'ha trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi, al momento, è riservata, in relazione anche alla giovanissima età della vittima. Sotto shock il conducente del mezzo agricolo che si è subito fermato, dopo l'incidente.

I rilievi su quanto accaduto sono a cura della Polstrada del Comando provinciale di Sondrio che, per le indagini, ha sequestrato il pesante mezzo. (ANSA).