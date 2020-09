Scuola: lavori mai eseguiti, un arresto

(ANSA) - VARESE, 23 SET - Un professionista di Varese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di aver incassato 850 mila euro dalla Provincia di Varese per lavori di riqualificazione delle scuole del territorio, mai realizzati. In particolare si sarebbe trattato della rimessa in funzione di caldaie e impianti di riscaldamento, il cui malfunzionamento aveva provocato diverse "rivolte" e proteste studentesche durante l'anno.

Le indagini delle Fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Varese, hanno portato all'esecuzione della misura cautelare ai domiciliari per il professionista, dell'obbligo di firma per un suo collaboratore e all'iscrizione nel registro degli indagati di almeno altre due persone. (ANSA)