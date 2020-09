Coronavirus: Comune Offida rimborsa test e tamponi

(ANSA) - OFFIDA, 19 SET - Rmborso di 15 euro per chi ha effettuato il test sierologico e di 30 euro per chi ha fatto il tampone. La Giunta di Offida, piccolo Comune con meno di 5.000 abitanti in provincia di Ascoli Piceno, ha deliberato che i cittadini che hanno effettuato i test anti Covid saranno parzialmente rimborsati con dei buoni da spendere nelle attività commerciali della città. Gli interessati dovranno presentare la domanda, entro e non oltre il 2 ottobre, corredata da autocertificazione e copia della ricevuta del test effettuato.

"La situazione dei positivi rimane sotto controllo - sottolinea il sindaco Luigi Massa -. Ci sono 21 casi accertati, ma l'aspetto importante che ci lascia fiduciosi e sereni è che la catena della positività sia stata subito definita e controllata dal Sisp che monitora costantemente la situazione.

Delle circa 100 persone attualmente in isolamento domiciliare.

metà potranno tornare alla vita normale tra domenica e lunedì, quando riapriranno anche le scuole che questa settimana abbiamo prudenzialmente preferito tenere chiuse". (ANSA).