Scuola: primo positivo in elementari Codogno, classe a casa

(ANSA) - CODOGNO, 17 SET - Primo caso di bimbo positivo al Covid in una scuola elementare di Codogno, il comune del Lodigiano dove è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia. Oggi tutta la classe, una quindicina di alunni, è rimasta a casa. "Sono già partite le procedure dell'Ats e tutti i bambini sottoposti al tampone. La situazione è sotto controllo", ha detto il sindaco Francesco Passerini all'ANSA. Da quanto si è saputo il piccolo già lunedì, primo giorno di scuola, era ritornato a casa con un leggero raffreddore e il naso che colava. I genitori per precauzione hanno chiamato il pediatra, il quale ha prescritto il tampone. Ieri sera il risultato di positività. Quindi sono stati avvertiti i genitori dei compagni e questa mattina nessuno si è presentato in aula.

(ANSA).