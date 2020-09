Manfredi, mascherina in atenei, nessun calo iscritti

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Bisogna misurare la temperatura a casa, in tutti gli Atenei ci sarà una turnazione nelle aule e nella maggior parte c'è un'app per prenotarsi per seguire le lezioni in presenza. E c'è l'obbligo di indossare sempre la mascherina, anche da seduti". Il ministro dell'Università e Ricerca Gaetano Manfredi rassicurai sul ritorno negli Atenei in un'intervista a Iene.it. "Dai dati che abbiamo ad oggi, parziali, non c'è un calo delle iscrizioni: le misure prese hanno funzionato e gli studenti hanno ancora fiducia nell'Università. "Il dato preciso non lo abbiamo ancora. Al Nord non c'è un calo degli iscritti, ma c'è stata una maggiore persistenza nelle regioni d'origine: a Catania per esempio l'incremento delle iscrizioni è del 5%. Dobbiamo analizzare questi numeri". (ANSA).