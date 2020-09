Caso Covid in istituto tecnico Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - Uno studente dell'istituto tecnico "Max Valier" è risultato positivo al coronavirus. I 23 compagni di classe e tre insegnanti ora sono in quarantena, ha detto ai microfoni della Rai la direttrice Barbara Willimek. Il caso sarebbe in correlazione con il focolaio in un salumificio di Chiusa. (ANSA).